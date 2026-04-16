4月27日から配信が予定されているNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の配信記念パーティーが14日に都内で開催された。会場に登場した出演陣の中でも、一際注目を集めたのは主演を務める戸田恵梨香だ。今回は、彼女が着用したドレスに関して波紋が広がっている。会場には、生田斗真、伊藤沙莉、三浦透子のメインキャストとともに登場した戸田。大きなレッドカーペットが敷かれたナイトクラブをイメージした会場に合わせ、煌び