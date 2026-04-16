女優の青山倫子（のりこ）が、4月11日にInstagramを更新。《年に何度か行きたくなる夢の場所。》とつづり、JAXA（宇宙航空研究開発機構）を訪れた際のショットを公開し、ファンから歓声があがっている。この日は、国際有人月探査プロジェクト「アルテミス計画」の宇宙船「オリオン」が、54年ぶりの有人での月周回を終えて、米国とカナダの飛行士4人が地球に無事に帰還した日だった。青山は《月を見上げては、´この視界の中