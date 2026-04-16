◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日葉牡丹賞を２歳ＪＲＡレコードで快勝したサノノグレーター（牡３歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）は、フルゲートが１８頭になった１９９０年以降、２勝を含む３着以内６回の２枠３番に決まった。尾形調教師は「いいと思います。勝負服にも合っているので。追い切り後も変わりなく順調なので、あとは微調整です。レー