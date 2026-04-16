◆パ・リーグオリックス―西武（１６日・京セラドーム大阪）オリックス・平野佳寿投手が出場選手登録を抹消された。プロ２１年目は投手コーチ兼任で迎え、３月２９日の楽天戦（京セラドーム大阪）で通算１０００奪三振を達成。ここまで２試合に登板し１ホールド、防御率４・５０だった。リリーフで開幕１軍を勝ち取った３年目左腕・東松快征投手も出場選手登録を抹消。ここまで５試合で防御率９・００だった。代わって寺西