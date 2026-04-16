ラグビー・リーグワン１部の東京ＳＧは１６日、東京・府中市のグラウンドで練習を公開した。ニュージーランド出身のＣＴＢイザヤ・プニヴァイが、取材対応。先発する第１５節の東京ベイ戦（１８日、熊本・えがお健康スタジアム）に向け「８０分間、一貫性を出していくことが大事」と表情を引き締めた。主力として１１試合に出場する今季。プニヴァイはシーズン中、グラウンド外でも注目を集めた。２月１１日、チームメートのＳ