株式会社明治は、６月１日出荷分から、「ザバス」などスポーツ栄養（粉末プロテイン・プロテインバー）の価格改定を実施する。近年、あらゆる原材料が高騰するなど、製造流通に関わるさまざまなコストが上昇しており、特に、たんぱく原料価格は急激に上昇している。これらのコスト上昇を吸収すべくさまざまな対策を講じてきたものの、現状の価格による販売の継続が難しい状況となったため、価格改定に踏み切ったという。対象は