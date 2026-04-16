サッカー日本代表の森保一監督らを育て、Ｊリーグ広島の総監督を務めた今西和男さんが１６日未明、肺炎のため死去したとＪ１広島が同日発表した。８５歳だった。広島市出身の今西さんは総監督として広島で９４年Ｊリーグ第１ステージを制した。今西氏の訃報に接し、川淵三郎氏（８９）が日本サッカー協会を通じて、コメントを発表した。▼日本サッカー協会・川淵三郎相談役（Ｊリーグ初代チェアマン）「今西さんの訃報に接し