◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日、栗東トレセン昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は、１枠１番に決定。同馬番はフルゲート１８頭となった１９９０年以降で３勝しており、近年では２０年コントレイル、２３年ソールオリエンスが勝っている。吉岡調教師は「ゲート練習を入念にやっているので、恐らくいいスタ