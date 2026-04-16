◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡデュプランティエ投手▽巨人皆川岳飛外野手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ深沢鳳介投手▽中日マラー投手▽広島栗林良吏投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム斎藤友貴哉投手▽オリックス寺西成騎投手▽オリックス入山海斗投手▽楽天藤原聡大投手▽楽天阪上翔也外野手▽西武山村崇嘉内野手▽ロッテ菊地吏玖投手