元フジテレビアナウンサーの平井理央が15日、娘とニジマス釣りなどを楽しんだことを報告した。 【写真】白いトップスがとっても清楚！「相変わらずかわいい」の声 平井アナはインスタグラムに「イベント司会の翌日は娘と清水公園で水上アスレチックとニジマス釣り共通点としてはどちらも夜ぐっすり眠れますw!!」と投稿。「脳を使ったなという日、身体を使ったなという日だと、睡眠の質は身体を動かした日の方が上だ