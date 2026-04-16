資料：さぬきこどもの国香川 2025年に開園30周年を迎えた、高松市の「さぬきこどもの国」では、2024年度から2026年度にかけて、西ウイングエリアにある屋外遊具を順次リニューアルしています。2025年3月には第1弾として「木製アスレチックゾーン」が完成。 そして2026年3月からは幅広い年齢層が遊びながら体力づくりに取り組める、トランポリンやクライミングなどの遊具を備えた「家族で遊べるゾーン」