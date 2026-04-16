強豪アル・サッドとの対戦を前にミヒャエル・スキッベ監督が自信日本国内で圧倒的な強さを見せるヴィッセル神戸は、悲願のアジア制覇に向けて大きな注目を集めている。現地時間4月15日、海外メディア「ESPN」は、AFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）ファイナルズに挑む全8チームを分析。そのなかでJリーグ王者の神戸について「東地区の旗を掲げるチームとして、最も可能性の高い候補かもしれない」と伝えている。神戸は