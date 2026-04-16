日本航空とオリエンタルランドは、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念した特別塗装機を運航します。2026年6月4日から国内線に就航するこの特別塗装機の名称は「JAL Jubilee Express」ミッキーマウスとディズニーの仲間たちが描かれた特別なデザインで、25周年の祝祭感を空の上でも楽しめます。 日本航空「JAL Jubilee Express」