NPB(日本野球機構)は16日の公示を発表し、オリックスは4投手を入れ替えました。昇格となったのは、寺西成騎投手と入山海斗投手です。寺西投手は16日の西武戦に今季2度目の先発予定。前回登板の日本ハム戦では4回途中6失点で黒星を喫しました。入山投手は今季初昇格。ファームでは11試合で2勝、防御率6.55の成績です。登録抹消となったのは、平野佳寿投手と東松快征投手です。42歳の平野投手は、今季2試合の登板で1ホールド、防御率