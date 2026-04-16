日本野球機構は16日の公示を発表。日本ハムは、齋藤友貴哉投手を1軍登録、台湾出身の古林睿煬(グーリン ルェヤン)投手を登録抹消しました。齋藤投手は1軍に今季初登録。ファームではここまで4試合に登板し、1勝0敗、防御率12.00の成績。3月28日の巨人戦で1アウトも取れずに4失点としましたが、以降は無失点に抑えています。古林睿煬投手はここまで5試合に登板し、0勝1敗、防御率6.23の成績。12日のソフトバンク戦では7回に登板する