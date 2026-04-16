Snow Manの宮舘涼太さん、関根勤さん、関根麻里さんが、「日本公演40周年記念ディズニー・オン・アイス“ Let's Party!”」記者発表会に登壇しました。【写真を見る】【Snow Man・宮舘涼太】史上初2年連続「ディズニー・オン・アイス」スペシャルサポーター就任にド派手衣装で登場節目の40周年で昨年に引き続き、スペシャルサポーターに就任した宮舘さんは、きらびやかなタキシードジャケットで登壇。?40周年を記念しましてこっち