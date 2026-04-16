アイドルグループ「≠ME」の谷崎早耶（26）が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2016年の熊本地震の2度目の激震「本震」から10年となったことについて心境をつづった。熊本県出身の谷崎。「10年と聞くと随分と長い年月を感じますが震度7の大きな地震も、何度も起きる余震も、避難所で生活した日々も…あの頃の記憶は今でも鮮明に覚えています」とつづった。「当たり前の毎日に感謝を忘れず、日々過ごしていきたいです