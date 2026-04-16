NPB(日本野球機構)は16日、公示を発表。西武の山村崇嘉選手を1軍登録し、仲三優太選手の登録を抹消しました。プロ6年目の仲三選手はファームで打率.313を記録し5日に昇格。7日のソフトバンク戦で「4番・DH」で出場するとプロ初ホームランを記録。「100%気持ちでいきました」と話していました。今季は8試合に出場し、1本塁打、2打点、打率.087となっています。1軍昇格した山村選手は3試合に出場し、9打数ノーヒットと調子が上がらず