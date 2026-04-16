阪神アーバン競馬（園田競馬）の3歳重賞「第3回西日本クラシック」（ダート1870メートル、8頭立て、コマンタレヴー出走取消）が16日の11Rで行われ、1番人気に支持された地元・兵庫のミルトイブニング（牡＝保利平、父タイセイレジェンド）が主導権を握ると、後続に大差をつける逃げ切り劇で重賞初制覇となった。2着に2番人気のシェナマックス、3着は4番人気のブライトローズが入り3連単＜5＞＜4＞＜7＞は2290円（6番人気）。初