震度7を2度観測した熊本地震で、本震からきょう16日で10年となります。本震で阿蘇大橋が崩落し、国は緊急輸送道路の橋の耐震化率を優先的に進め、83パーセントにまで進展しています。熊本地震では建物被害が相次いだほか、阿蘇大橋が斜面の崩壊で崩落するなど、橋梁被害も相次ぎました。国土交通省は熊本地震の翌年、斜面崩壊や断層の変位によって道路の橋が深刻な影響を受ける可能性を考慮して、道路の橋の位置や形式を選ぶよう、