アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議を仲介するパキスタンの軍トップが、イランを訪問しました。アメリカ側のメッセージを伝えるためとみられます。パキスタンのムニール陸軍元帥は15日、イランを訪れアラグチ外相と会談しました。ムニール氏は先週末、パキスタンで行われたアメリカとイランの直接協議にも同席したとされ、イランの国営メディアは、訪問の目的はアメリカのメッセージをイラン指導部に伝え、2回目の協議に向け