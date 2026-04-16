記者団の取材に応じる沖縄県の玉城デニー知事＝16日午後、沖縄県庁沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の生徒ら2人が死亡した事故から1カ月となった16日、県庁で玉城デニー知事が記者団の取材に応じ、追悼のために現場を訪問する意向を表明した。船の運航団体「ヘリ基地反対協議会」が代理人を通じ、遺族や同校に直接謝罪したいと申し入れる書面を3日付で同校に送ったことも分かった。玉城氏は、修学