阪神の試合前練習で一際目立っていたのが、坂本誠志郎捕手（32）が身につけていたド派手な“黄色の相棒”だ。タイガースカラーの黄色を基調としたプロテクターは、今季から用具契約を結んだ「All-Star」社のオーダー品。離れたスタンドからでも一目で分かる。フルフェイス型のヘルメット型マスクとともに今は練習のみの使用のようだが、17日からの中日との3連戦では「ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボール