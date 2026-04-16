長崎市の端島（通称・軍艦島）で運用が始まった新施設（手前）＝16日午前長崎市は16日、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」を構成する端島（通称・軍艦島）で、老朽化する建造物保存の研究拠点となる新施設の運用を始めた。同日、内部を報道陣に公開した。島内に建物が設置されたのは、閉山前の1970年以来56年ぶり。新施設は島の北側にあり、木造平屋建てで広さ約52平方メートル。電気・通信設備や机、災害対応型のトイレが備