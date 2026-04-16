京都・南丹市で大規模な捜索の末、遺体で見つかった男子児童。事態は一転し、父親が死体遺棄の疑いで逮捕され、殺害についても認めていることが分かりました。捜査の最新情報を南丹警察署から、関西テレビ・西中蓮アナウンサーが中継でお伝えします。こちらは捜査本部が設置された京都府の南丹警察署です。午前中には会見が開かれ、逮捕された父親の安達優季容疑者（37）は京都地検に送検されました。京都府警捜査1課・井上正己課