お笑いコンビ「ミキ」の亜生（37）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との旅先ショットを披露した。亜生は「先日、稲田さんに1泊2日熱海旅行に連れて行っていただきました」と書き出し、「アインシュタイン」稲田直樹、「見取り図」盛山晋太郎との写真をアップ。「前日に旅行のライングループに盛山さんと僕が『おめかしをして行きます！』と報告したら、当日の集合場所に金髪のしゃくれが立っていました」と