岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」（１７日スタート）の放送直前イベントが東京都内で行われた。岸谷五朗（６１）が登場。主人公刑事の上司役で出演する。久々のイベントに姿をみせた岸谷は、長髪の若々しい姿で、共演の中条あやみをイジるなど、会場を盛り上げた。妻は元プリンセスプリンセスの岸谷香。最近は息子で実業家の岸谷蘭丸氏もコメンテーターなどでテレビ露出が増えて話題となっている。