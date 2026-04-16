メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手が二刀流を封印。5年ぶりの投手専念で、今シーズン2勝目をマークしました。大谷選手は、黒人選手初のメジャーリーガー、ジャッキー・ロビンソンをたたえる恒例の試合で背番号「42」をつけ、先発のマウンドへ。立ち上がりから、先頭バッターを157km/hのストレートで空振り三振に仕留めるなど、1回、2回と三者凡退に抑えます。その裏、ドジャースはキム・ヘソン選手が、大谷選手を援護する2