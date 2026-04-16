犬は何歳までが子犬なの？ 子犬と呼ばれる年齢の目安 一般的には、「生後1歳未満」を「子犬」や「パピー」と呼んでいます。 この時期の子犬は、身体や内臓や骨格が急速に成長しますし、仕草や行動における面でも大きな変化が見られます。 生後2カ月～生後6カ月の頃までは、子犬にとって「社会化期」と呼ばれる時期です。犬の将来の性格や行動を大きく左右するため、成長段階として重要な意味を持ちま