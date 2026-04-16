エスビー食品は「町中華」シリーズの総合プロモーションを3月中旬から実施している。芸人のオズワルドが町中華の魅力を熱く語るインタビュー動画とウェブ記事を3月16日から5月8日まで公開。また、町中華ならではの熱狂を表現したウェブCMを3月16日から配信している。インタビューでは、コンビ結成当初から通い続けてきた東京・渋谷の名店「兆楽」について、さらにエスビー食品が2月に発売した「兆楽」監修の新商品「町中華 ル