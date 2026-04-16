元フランス代表FWティエリ・アンリ氏が、古巣アーセナルへの心配を寄せている。15日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。今シーズンは順調な道のりを歩んでいるアーセナルだが、シーズンが佳境に差し掛かる中で勝ち星を落とす試合も増えており、先月末に行われたカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに0−2で敗れ、FAカップ準々決勝ではサウサンプトンに1−2で金星を献上。プレミアリーグでは依然