17日、薩摩地方は朝は日差しが届くものの、昼前から次第に雲が広がり、午後はすっきりしない空模様が続くでしょう。夜にかけては所々でにわか雨がありそうです。大隅地方は朝の早い時間は晴れますが、その後は雲が目立ち、一時的に雨が降る所もありそうです。種子島・屋久島地方は午前中に晴れ間があるものの、午後は曇り、急な雨や横殴りの雨に注意が必要です。奄美地方は一日を通して曇りがちで、所々でにわか雨、風も強いため