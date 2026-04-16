日本野球機構(NPB)は16日の公示を発表。楽天はドラフト1位ルーキーの藤原聡大投手とドラフト7位ルーキーの阪上翔也選手を1軍登録し、ゴンザレス選手を登録抹消しました。藤原投手は2025年にドラフト1位で楽天に入団。今季既に2試合に先発し1敗。前回登板は西武相手に5回1失点と好投しましたがプロ初勝利とはなりませんでした。プロ初勝利を目指し、この日のソフトバンク戦に先発予定です。また阪上翔也選手は2025年にドラフト7位で