ラグビー・リーグワン1部の東京SGが4月16日、都内で練習を公開した。18日に熊本市のえがお健康スタジアムで行われる東京ベイ戦に、ひときわ強い思い入れを持つのが、SH流大（33）だ。「熊本は、今の自分をつくってくれた原点」。福岡県久留米市出身の流だが、高校は熊本県荒尾市の荒尾（現岱志）を選び、3年間、福岡から通った。その第2の故郷は、4月14日に熊本地震から10年の節目も迎えた。被災地での活動もしてきただけに「