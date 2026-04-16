◇MLB カブス 11-2 フィリーズ(日本時間16日、シチズンズ・バンク・パーク)鈴木誠也選手がケガ明け6試合目で今季初のマルチ安打、投げては先発の今永昇太投手が今季初勝利をあげました。鈴木選手は日本時間3月15日に行われたWBC準々決勝のベネズエラ戦で盗塁の際に右膝を負傷し、開幕時から10日間の故障者リスト入りとなっていました。ケガからの復帰から6試合目を迎えたこの日、3番・DHでスタメン出場すると、第1打席はショートゴ