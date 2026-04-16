TOKYO MXが手がけるYouTube限定番組『和田アキ子、AIスマホと親友になる。』が本格スタートから2週間経ったものの、登録者数が3620人（4月15日現在）と苦戦を強いられている。最新動画の再生回数は4000回以下公式サイトによると、《芸歴58年目のアッコがいま流行りのAIにチャレンジ！ 果たしてアッコはAIと何でも話せる親友になれるのか!?…という番組を企画した、TOKYO MX入社1年目のKです。23歳の僕と大御所が楽しくYouTub