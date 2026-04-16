プロアマ戦で調整する荒木優奈＝熊本空港CC女子ゴルフで熊本県出身の荒木優奈と有村智恵が16日、KKT杯バンテリン・レディース開幕を翌日に控えて熊本県熊本空港CCで取材に応じ、熊本地震10年を受けて故郷への思いを語った。当時10歳で、自宅で大きな揺れを感じたという荒木は「10年という節目。地元の方に勇気を与えられるプレーができれば」と意気込んだ。通算14勝のベテラン有村は震災後に避難所を訪れた際、試合を見たいと