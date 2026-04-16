「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース」（１６日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）大きな被害を受けた熊本地震発生（２０１６年４月１４、１６日）からちょうど１０年という節目の日。地元出身のプロたちが大会盛り上げを誓った。１０年前は小学生だった荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝は同県玉名市出身。同コースも「当時から年に３回はきてました」という、縁の深い大会でもある。自身は「被害が大きくない町だったので、