ボートレース芦屋の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ芦屋」が１６日に開幕した。宮本夏樹（３８＝長崎）の気配が良好だ。初戦の初日７Ｒ、１Ｍ握って回りバックは３番手も猛烈な追い上げで前を走る津留浩一郎を２周１Ｍで逆転し、２着でゴールした。「道中は追いつく感じはあった。まだ特徴はないけど、少しいいかなって感じ。ペラのベースはこれで、微調整でいいところを探したい」と好感触をつかんでいる。ピット内でも評