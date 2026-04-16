ガールズグループIVEの京セラドーム大阪公演が全席完売となった。4月16日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントは、「18日と19日の両日間、日本・京セラドーム大阪で開催されるIVEの2度目のワールドツアー『SHOW WHAT I AM』が、2公演とも全席完売を記録した」と発表した。【写真】「これは反則」ウォニョンの“大胆肌見せ”IVEは今回デビュー後初めて京セラドームで公演を開催することになった。来る5月27日に日本4thミニアル