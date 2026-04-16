ウェンディーズ･ジャパンおよびファーストキッチンは4月23日、濃厚クラウンバニラシリーズの第2弾として、「ピーチ&ピーチクラウンバニララテフロート」など全6種の期間限定商品を発売する。販売期間は4月23日〜6月中旬予定。【画像８点を見る】フロート、フラッペ、タピオカなど新登場６品の画像はこちら今年3月にリニューアルしたソフトクリーム“クラウンバニラ”を使用し、初夏にぴったりの“もも”の爽やかな味わいを楽し