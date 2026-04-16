◆女子プロゴルフツアーＫＫＴ杯バンテリンレディスプロアマ戦（１６日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）昨季年間女王の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）が、初めてディフェンディングチャンピオンとして大会を迎える。昨年はツアー初優勝をこの試合で挙げ、シーズン４勝。年間女王に輝いた。「１年が早かったなっていうのと、初優勝したところにこうして戻って来られてうれしいなっていう気持ち」。思い出の