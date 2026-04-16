衆議院の憲法審査会は今国会2度目の討議を行い、自民党は「緊急事態条項」について集中的に討議するよう提案しました。自民党は大規模災害などの際に国会議員の任期を延長できるようにする、いわゆる「緊急事態条項」を憲法改正の糸口としたい考えです。自民党の新藤議員は「さらに論点を深めるためにも、次回の審査会でこのテーマに関する集中的な討議を行ってはいかがか」と述べ、緊急事態条項について集中的に討議するよう提案