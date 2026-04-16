「ファーム・西地区、阪神０−４ソフトバンク」（１６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）「３番・左翼」でスタメン出場した阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が八回の守備で飛球を好捕。相手の追加点を阻止した。０−３で迎えた八回。１点を追加され、なおも１死二、三塁の場面で、ソフトバンク・中沢が低めの球をすくいあげたライナー性の打球が左翼を守る立石のもとへ。立石は前進し、左脚をたたんで