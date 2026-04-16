オリックス・平野佳寿投手兼任コーチが16日、出場選手登録を抹消された。プロ21年目のレジェンド右腕は今季開幕を1軍で迎え、ここまで2試合の登板で0勝0敗1ホールド、防御率4・50。3月29日の楽天戦ではNPB通算1000奪三振を記録し、今月15日の西武戦の試合前に連盟表彰が行われていた。また、高卒3年目でここまで5試合に登板していた東松も登録を抹消。救援要員として入山が、この日先発の寺西とともに出場選手登録された。