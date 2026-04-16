新しい東海道新幹線の点検車両「ドクターS」のロゴマーク（JR東海提供）JR東海は16日、東海道新幹線の点検用車両「ドクターイエロー」に代わって線路や架線を点検する新車両の名称を「ドクターS」にすると発表した。最新型車両「N700S」に機器を搭載し、乗客がいる営業用列車として走りながら検査する。10月から営業用として走行し、試験を経て2027年1月から点検用機器の使用を始める。JR東海によると、名称はドクターの名を冠