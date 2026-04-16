◇JABA日立市長杯選抜野球大会予選リーグ東海理化3―1エイジェック（2026年4月16日ひたちなか市民）東海理化がJABA日立市長杯の予選リーグ初戦を飾った。エース右腕・池田大将投手（30）が9回7安打1失点で完投勝利。10奪三振、無四球の好投でJABA静岡大会4強のエイジェックを下した。「初戦ということで、とにかく勝ちにつながるピッチングをできればと思っていました。バッターの反応を見ながら、投げることができまし