巨人は１５試合を終えて８勝７敗。開幕４番でスタートした新外国人、ボビー・ダルベック内野手は打率・１８８、２本塁打、７打点と苦しんでいる。デイリースポーツ・ウェブ評論家の内田順三氏が打撃フォームを分析した上で、「答えを出すのには早い。時間を上げた方がいい」と、今後の活躍を期待した。◇◇キャンプの映像も見たが、１２０〜１３０キロのボールに対して柔らかくタイミングを取り、シンプルかつ広角に打てて