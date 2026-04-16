70年代の西海岸テイストを現行車で再現 毎年、年始に開催され多くのカスタムカーで賑わう「東京オートサロン」。会場には趣向を凝らした珠玉の車両が展示され注目を浴びますが、ここでは2026年開催時に注目を集めたアルパインニューズ「Cal’s Motor（キャルズモーター）」の新たなカスタムコンセプトカー「マリナコンセプト」について解説します。Cal’s Motorは、1970年代のアメリカ西海岸で人気を博した「キャルルック」をテ