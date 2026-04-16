櫻坂46が、『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を4月11日、12日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催した。メンバーの守屋麗奈が、リハーサルとライブ本番でのオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】ビブス姿もキュートな守屋麗奈） 2日間で14万人のBuddies（ファンの呼称）を動員した今回のライブ。守屋は「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE 2日間会場に足を運んでくださった皆さん 配信